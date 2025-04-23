Uluslararası basın kuruluşları da depremi gündeme taşıdı

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, başta İstanbul olmak üzere birçok çevre şehirde paniğe yol açtı.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin ardından artçı sarsıntıların da yaşandığını duyurdu.

Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

DÜNYA BASINI MANŞETE TAŞIDI

Depremin hemen ardından uluslararası medya organları da gelişmeyi takipçilerine aktardı.

CNN, "İstanbul yakınlarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, panik içinde çok sayıda yaralı var" başlığıyla öne çıktı.

New York Times, habere, "İstanbul'u Sallayan Güçlü Deprem İnsanları Sokaklara Döktü" başlığını attı.

Sky News, "Türkiye Acil Durum Yönetimi Ajansı, İstanbul'un 6,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldığını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Kathimerini, "6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'u salladı" diye yazdı.

Independent, "İstanbul'u vuran şiddetli deprem binaları salladı" ifadelerine yer verdi.

Der Spiegel, "Deprem İstanbul metropolünü salladı" başlığını kullandı.

AFP, haberi, "İstanbul açıklarında 6,2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi" başlığıyla duyurdu.

ABD merkezli Associated Press, “Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'u salladı” başlığıyla haberi duyurdu.

Reuters, “İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Al Jazeera ise, yaşanan olaya ilişkin, “6.2 büyüklüğündeki şiddetli deprem Türkiye'nin İstanbul kentini salladı” diye yazdı.

Washington Post, “Deprem İstanbul'u salladı ancak can kaybı bildirilmedi” ifadesine yer verdi.

BBC, “Deprem İstanbul'daki binaları salladı” başlığını kullandı.

Al Arabiya, depremin büyüklüğünü Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nin (GFZ) verilerine dayandırarak 6.02 olarak duyurdu.

Yunanistan’dan SKAİ ise “İstanbul'da şiddetli deprem: Richter ölçeğine göre 6” başlığıyla okurlarını bilgilendirdi.

NBC News, “Türkiye açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” başlığıyla haber yaptı.