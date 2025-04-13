Uluslararası Bisiklet Turu'nda şampiyon belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda (Tour of Mersin), Güney Afrikalı sporcu Stefan de Bod genel klasman birincisi oldu.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 33 ülkeden 146 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sporcuların sahil şeridi boyunca pedal çevirdiği tur, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi.

Etabı, Polonyalı Jakub Mareczko birinci, aynı ülkeden Tomasz Budzinski ikinci, Eritreli Milkias Maekele üçüncü sırada tamamladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan ve 10 Nisan'da başlayan Tour of Mersin'in genel klasmanında ilk sırada yer alan Stefan de Bod, "sarı mayo"nun sahibi oldu.

Belçikalı Lennert Teugels'in ikinci olduğu organizasyonu, Danimarkalı Mathias Bregnhoj üçüncü bitirdi.

TAKIM ŞAMPİYONU MALEZYA'DAN

Dört gün boyunca 448,5 kilometre yol katedilen turda, Malezya'dan "Terengganu Cycling Team" takımı şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonun bittiği alanda düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi.

"MERSİN OLARAK EUROVELO'YA DA MÜRACAAT ETTİK"

Törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, sporcuları ve yarışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kentte 150 kilometrelik bisiklet yolunun olduğunu söyledi.

Tour of Mersin'in yakından takip edilen bir organizasyon haline geldiğini belirten Seçer, şöyle konuştu:

"Mersin olarak EuroVelo'ya (Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı) da müracaat ettik. Bu muazzam bir kültür rotasıdır. Dünyaya Mersin'i böyle tanıtabiliriz. 3 yıldır takip ediyoruz, sonuna geldik. Kabul edildik gibi düşünüyoruz. Mersin de bu rotaya alındığı zaman dünyanın her yerinden bisiklet sporuna ilgi gösteren insanlar, Mersin'den de geçme imkanı bulacak. Bu da Mersin'in dünyaya tanıtımına muazzam bir katkı sunacak."

Ödül törenine, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de katıldı.