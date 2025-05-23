‘Uluslararası Bursa Leylek Şenliği’ cıvıl cıvıl geçecek!

Asırlık çınarı, sonsuz ormanları, yeşilin maviye, güneşin göle doyduğu tabiat güzellikleriyle donatılmış olan Bursa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Uludağ'ın eteklerinde, zamana meydan okuyan bir kültür ve tarih birikimiyle yoğrulan Bursa, bir kez görenin gönlünde yer eden, hafızalara kazınan özel bir kenttir.

Bursa'nın her köşesi ayrı bir doğa hazinesi, ayrı bir kültür durağıdır. İşte bu eşsiz güzelliklerin içindeki Karacabey Eskikaraağaç da, yalnızca Bursa'nın değil, dünyanın ortak mirasıdır. Kuşların rotasında, gölün serinliğinde, toprağın bereketinde varlığını sürdüren Eskikaraağaç ve Uluabat gölü çevresi, geçmişten bugüne uzanan özel bir yaşam alanıdır.

Bursa, kimi zaman bir masal kadar büyüleyici, kimi zaman yaşanmışlıkların derin izlerini taşıyan bir miras; her köşesinde bir öykü barındıran, geçmişle bugünü buluşturan özel bir kenttir. Umudu ve güzelliği aynı anda hissettiren bu topraklar; nice dostluğa, nice efsaneye ve unutulmaz hatıralara ev sahipliği yaptı.

2011 yılında, dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in girişimleriyle Avrupa Leylek Köyleri Ağı'na dahil edilen Eskikaraağaç Mahallesi, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor.

Uluabat Gölü kıyısında balıkçılık yapan Adem Yılmaz'ın, 14 yıl önce kayığına konan bir leyleğe balık ikram etmesiyle başlayan bu bağ, yıllar içinde milyonların ilgiyle takip ettiği bir dostluğa dönüştü. Her yıl göç mevsiminin ardından köye dönen leylek, Adem Yılmaz'ın kayığına konarak adeta dostunu selamlıyor. Bu nedenle leyleğe, "dost" ve "yoldaş" anlamına gelen "Yaren" ismi verildi.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in 9 yıl önce bu eşsiz anları fotoğraflamasıyla birlikte, Adem Amca ile Yaren leyleğin hikâyesi Türkiye'nin dört bir yanında büyük ilgi gördü. Bugün bu özel buluşma, her yıl heyecanla beklenen bir buluşmaya dönüşmüş durumda.

Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen birçok kurumun desteğiyle Eskikaraağaç'ın ekolojik değerini korumak amacıyla "Leylek Dostu Köy" projesini başlattıklarını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin şimdi daha kapsamlı bir boyutta sürdürüleceğini söyledi.

Bozbey, "Eskikaraağaç köyünün sahip olduğu ekolojik değere ve karşılaştığı tehditlere dikkat çekmek amacıyla, sorumluluk alanımız dışında olmasına rağmen bu projeyi başlatmıştık. Şimdi ise Büyükşehir Belediyesi olarak bu önemli projeyi şenlik havasında hayata geçiriyoruz. Köyümüzün daha fazla ziyaretçi çekebilmesi için tanıtım ve yatırım çalışmaları yapacağız. Misafirlerimiz için çeşitli tesis ve alanlar planlıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Leylek Köyü'nü hak ettiği şekilde Bursamıza kazandıracağız" dedi.

Sonsuz doğal güzelliklere ev sahipliği yapan Bursa'da, bu yıl Uluslararası Bursa Leylek Festivali, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve Karacabey belediyelerinin katılımıyla daha kapsamlı bir şekilde düzenleniyor.

31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde yapılacak şenlik, Uluabat Gölü'ne kıyısı olan ve leyleklerin yuva yaptığı Karacabey'in Eskikaraağaç, Nilüfer'in Fadıllı ve Gölyazı, Mustafakemalpaşa'nın Karaoğlan ve Dorak mahallelerinde gerçekleştirilecek. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'daki Leylek Korteji ile resmi olarak başlayacak olan festival, gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.

Etkinlikler kapsamında 5 mahallede çocukların doyasıya eğlenebileceği oyun parkları, sürpriz yarışmalar, uçurtma şenliği, masallar, atölyeler düzenlenirken, her yaştan insanın katılabileceği çalıştaylar, fotoğraf sergileri, geziler, gösteriler, konserler, kayık turları, söyleşiler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları da şenlik kapsamında yer alıyor.