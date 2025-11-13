Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla sanatın evrensel dilini Muğla’ya taşıdı. 2000’li yılların başından bu yana kesintisiz sürdürülen Ekim Geçidi Sergisi bu yıl uluslararası bir boyut kazanarak 24. yılını kutladı. Sanatçıları sınırlamayan ’temasızlık’ yaklaşımıyla öne çıkan sergi, ticari ve ideolojik baskılardan uzak bir sanat anlayışını savunuyor. Bu yönüyle Ekim Geçidi, yerel duyarlılıkla evrensel sanatı buluşturan özgün bir platform olmayı sürdürüyor.



Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkusunu sanatla bir araya getiren proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin destekleriyle düzenlendi. "Uluslararası Ekim Geçidi" Muğla’da, Atatürk’ün izinde, özgür düşüncenin ve çağdaş sanatın birleştiği bir buluşma noktası olarak sanatseverlere kapılarını açtı.



"BİZLERE KAZANDIRILAN ÇOK GÜZEL BİR PROJE"

Eseriyle Ekim Geçidi sergisine katılan Ressam Ümit Gönenç, "Ekim Geçidi Gülsün Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje. Birçok farklı şehirde gerçekleştirilen sergi bu yıl da Muğla’da gerçekleşiyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı’nın olduğu Ekim ayında yapılması da beni çok mutlu ediyor" dedi.



ÖĞRENCİ BALKA: "BU TARZ ETKİNLİKLERLE KARŞILAŞMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Öğrenci Rüveyda Balka, "Ekim Geçidi Sergisi’ni hocalarım tavsiye etti. Muğla’da tarz etkinliklerle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Özellikle bölümümle alakalı olduğu için de dikkatimi çekti herkesin görmesi gereken çok güzel bir sergi" diye konuştu.



TAYLOR: "GEÇMİŞ İLE GELECEĞİ BULUŞTURUYORUZ"

Koordinatör Ressam Filiz Taylor, "Ekim Geçidi Projesi, 35 yıldır süregelen bu yıl da 24. yılını kutladığımız bir proje. Ülkemizin çeşitli illerinde kutlanan proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor. 54 sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz Ekim Geçidi’nin ilk ayağını Bodrum’da gerçekleştirdik. İkinci ayağını ise tarihi Sekibaşı Hamamı’nda gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından sanata armağan edilen böyle bir yerde bu sergiyi gerçekleştirmek geçmiş ile geleceği buluşturmamızı sağlıyor. Belediyelerimize bu projeye verdiği destek için de çok teşekkür ediyoruz" dedi.



HÜLYA MURATLI: "MUĞLA, EKİM GEÇİDİ’NİN RUHUNA YAKIŞAN BİR DURAK OLDU"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı, "Ekim Geçidi, her yıl Ekim ayında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen bu özel ayda yapılmaktadır. Bu yıl bu anlamlı serginin Muğla’da gerçekleşiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi, doğası ve kültürel birikimiyle sanatla iç içe bir şehir olan Muğla, Ekim Geçidi’nin ruhuna yakışan bir durak oldu. Bugün burada gördüğümüz her eser, bir birlik bilincinin yansımasıdır. Ekim Geçidi de tam olarak bu özgürlüğün, bu paylaşımın adıdır" açıklamasında bulundu.



BAŞKAN ARAS: "SANAT, CUMHURİYETİN EN GÜÇLÜ ANLATIM DİLİDİR"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sergiye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 102. yılında, sanatın birleştirici gücünü Muğla’da hissetmek büyük bir onur. Ekim Geçidi, sanatçılara özgürlük alanı açan, kentleri sanatla buluşturan çok kıymetli bir hareket. Biz, kültür ve sanatı sadece desteklemekle kalmıyor; onları kamusal yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü sanat, Cumhuriyetin en güçlü anlatım dilidir. Muğla, bu dili koruyacak, büyütecek ve gelecek kuşaklara taşıyacak bir kent."