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Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan Rusya için önemli açıklama. Rusya’nın stratejik enerji ortaklarını kaybettiğini belirten Birol,"Rusya, enerji savaşını kazanmıyor.” dedi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:15
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 15:18
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Uluslararası Enerji Ajansı IEA Başkanı Fatih Birol Rusya'nın enerji savaşını kaybettiğini ileri sürdü

Uzmanından önemli açıklama:Rusya enerji savaşını kazanmıyor
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Rusya’nın stratejik enerji ortaklarını kaybettiğini belirterek, “Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti. Gelirlere bakarak düşülen bir yanılgı var. Rusya, enerji savaşını kazanmıyor.” dedi.

Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre, Norveç’in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı’nda değerlendirmelerde bulunan Birol, Norveç’in, Avrupa enerjisi için kilit bir ülke olduğunu söyledi.

Birol, Rusya’nın enerji gelirlerinin artışının olumlu bir durum yaşandığına dair algı oluşturduğunu belirterek, “Bence bu, duruma miyop bir bakış. Rusya stratejik enerji ortaklarını kaybetti. Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti. Gelirlere bakarak düşülen bir yanılgı var. Rusya, enerji savaşını kazanmıyor.” diye konuştu.

Rusya’nın 2030’a kadar 30 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kapasitesini aktif etmesinin artık mümkün olmadığının altını çizen Birol, “Doğal gaz depolarının dolduğunu görüyoruz. Rusya’nın depoları doldukça önümüzdeki aylarda Moskova’nın daha fazla gaz yaktığını göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Birol, enerji piyasasında yaşanan olumsuz gelişmeler sonrasında temiz enerji için geç kalındığına dair endişe oluştuğuna işaret ederek, “Kuraklık söz konusu. Fransa’daki nükleer santrallerin yarısı operasyonel durumda değil. Bu krizin temiz enerji seçeneklerine yönelmekte geç kalmayla bir ilgisi yok.” dedi.

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