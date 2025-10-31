Maraton komitesinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarında yer alan 44 ülkeden 4 bin 17 sporcu maratona katıldı.

Üç dalda yapılan maratonun uzun mesafesi 42 kilometre, orta mesafesi 12 kilometre ve kısa mesafesi de 2 kilometre olarak belirlendi.

Erbil’de çember şeklindeki 60’lık Cadde’nin turlamasından oluşan maratonun orta mesafeli koşusu bir tur, uzun mesafeli koşusu ise yaklaşık 4 tur olarak yapıldı.

Spor ve maraton deneyimine sahip 400 koşucunun katılımıyla sabah saatlerinde başlayan uzun mesafeli maratonda birincilik ipini, erkeklerde İngiliz atlet Henry Hart, 2 saat 32 dakikada bitirerek göğüsledi.

Uzun mesafeli maratonun kadınlar etabında ise İranlı atlet Mehrzad Neccar, 2 saat 37 dakikada maratonu tamamlayarak birinci oldu.

Orta mesafeli maratonun erkekler etabında Irak Süleymaniyeli atlet Yahya İbrahim, kadınlar etabında ise İranlı atlet Büşra Rauf birinciliği elde etti.