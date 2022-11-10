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Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

Uluslararası Gastronomi Festivali başkent Ankara’da başladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 18:45
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Uluslararası Gastronomi Festivali başladı

Uluslararası Gastronomi Festivali başladı
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Atatürk Kültür Merkezi Başkent Millet Bahçesi'ndeki festivalde, Gaziantep'in baklavası, Hatay'ın künefesi, Erzurum'un cağ kebabı, Şanlıurfa'nın çiğ köftesi, Kars'ın gravyer peyniri, Beypazarı'nın kurusu gibi birçok yörenin coğrafi işaretli yiyecekleri yer alıyor.

Festival kapsamında yapılan şiş kebap yeme yarışmasında birinci gelen kişiye gram altın hediye edildi. Festivalde oluşturulan bir stantta ürünlerin fiyatı satıcı ve alıcılarla birlikte belirlendi. Bu şekilde 280 liralık sızma zeytinyağı 150, gravyer peynir ve kalıp sucuk 100 liraya alıcı buldu.

Uluslararası Gastronomi Federasyonu Başkanı Davut Deniz, yüzlerce ürünün yer aldığı festivale vatandaşları beklediklerini söyledi. Festival 13 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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