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Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 8 film ödüle layık görüldü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 16:29
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Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
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AA'da yer alan habere göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe adına ilk kez düzenlenen kısa metrajlı film festivaline 46 ülkeden 420 film başvurusu yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin galası Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Festivalde ulusal düzeyde en iyi film ödülüne "Göl Kenarı" ile yönetmen Aziz Alaca, en iyi yönetmen ödülüne "Babamın Öldüğü Gün" filmi ile Emre Sefer, en iyi senaryo ödülüne "Brigitte Bardot" filmiyle yönetmen Çağıl Bocut değer bulundu.

Klaus Schmidt seyirci özel ödülüne ise "Beni Kırmızıya Boyadın Gittin" filmi ile yönetmen Yunus Emre Bozdoğan layık görüldü.

Uluslararası düzeyde ise en iyi film ödülü "EMERGENCY" ile yönetmen Maryam Esmikhani'ye, en iyi yönetmen ödülü "MARKO" ile yönetmen Marko Santic'e, en iyi senaryo ödülü "QUARANTINE" filmi ile yönetmen Majid Mirhashemi'ye, Klaus Schmidt seyirci özel ödülü ise "LEFT HANDED" filmi ile yönetmen Nasrın Mohammadpour'a verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Kaytan, organizasyonun kentin tanıtımına büyük bir katkı sağladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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