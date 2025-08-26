"Uluslararası Halk Oyunları Festivali" Kartal’da start alıyor

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 29 Ağustos-1 Eylül günleri arasında Kartal Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı 4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 29 Ağustos'ta Kartal Meydanı’nda başlıyor. Türkiye’nin yanı sıra Makedonya, Meksika, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İtalya ve Slovakya’dan gelen halk dansı ekiplerinin sahne alacağı festival, dört gün boyunca Kartallılara unutulmaz bir kültür şöleni yaşatacak. Festival, kortej yürüyüşleri, mehteran gösterileri, konserler, halk dansları performansları ve geleneksel atölyelerle renklenirken, aynı zamanda 3. Kadın Emeği Festivali de eşzamanlı olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

"TÜM KOMŞULARIMIZI BU BÜYÜK ŞENLİĞE DAVET EDİYORUM"

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturan festivale tüm Kartallıları ve İstanbulluları davet ederek, "Bu yıl, İBB’nin de desteği ile dördüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Halk Oyunları Festivalimiz kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürleri ve halk danslarını Kartal’da buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm komşularımızı, coşku ve kardeşlik içinde geçecek bu büyük şenliğe davet ediyorum" dedi.