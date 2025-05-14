Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başlıyor

Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında 16 ülkeden gelen su altı arkeologları ve su altı fotoğraf sanatçıları hem Kemer’in güzelliklerini fotoğraflayacak hem de sualtı arkeolojisi alanında yeni gelişmeleri tartışacak.

Almanya, Polonya, Cezayir, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, Sırbistan, Hollanda, İran, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen katılımcılar, 16 Mayıs Cuma günü UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi ve diğer teknelerle Üç Adalar'a hareket edecek.

Burada elde edilecek görüntüler, 18 Mayıs Pazar günü jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde Kemer Turizm Komitesi tarafından başlatılan “Dive In May” projesi kapsamında Kemer Bölgesindeki dalış merkezlerine gelen misafirler tarafından çekilmiş olan fotoğraflar da ayrı kategorilerde değerlendirmeye alınacak.

Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Bakü merkezli Türk Dünyası Kültür ve Miras Vakfı destekleriyle, CMAS Sualtı Kültür Mirası Çalıştayı ve Sualtı Kültür Mirasının Korunması Çalıştayı da hayata geçirilecek.

Çalıştay, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika Ülkelerinden Kültür Bakanlıkları ve Üniversitelerin katılımıyla 10 gün sürecek.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, yaptığı açıklamada, Uluslararası Kemer Sualtı Günleri’nin 24 yıl önce başlatılan bir etkinlik olduğunu belirterek katkıları bulunanlara teşekkür etti.

Kemer'de discovery dalışının çok yoğun olduğunu belirten Yorulmaz, "İlçede rekor yıl olan 2019'da 100 bini aşkın dalış yapıldı. 19 dalış noktamız bulunmakta. Bu nedenle, 2019’daki sayıların üzerine çıkabilmek için kaymakamlığımız ve belediyemiz öncülüğünde ve tüm STK’larımızın da bulunduğu Kemer Turizm Komitemizi kurduk." dedi.

Yorulmaz, 24'üncü Kemer Uluslararası Sualtı Günleri nedeniyle Mayıs ayını dalış ayı olarak ilan ettiklerini ifade etti.