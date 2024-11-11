Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı ziyaretçilerle buluşturdu

İSTANBUL, (DHA)- UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, bu yıl 4-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde firmaları ve yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar, yoğun bir katılım ve yüksek ilgiyle gerçekleştirildi. Terra Grup da inovasyon ve tasarımda Crauf markasıyla fuarda yer aldı. Terra Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Acar da "Crauf olarak inovasyona çok önem veriyoruz. En geniş ürün çeşitliliğine sahip firma olmaktan gurur duyuyoruz. Kalitemize güveniyor ve satış sonrası süreçte müşterimizin yanında yer alıyoruz" dedi.

Terra Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Acar, fuarın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, " Bu yıl UNICERA Fuarı'nda, sektörün en üst düzey katılımcılarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Crauf markamız yoğun bir ilgi gördü" dedi. Acar, Craufun Terra Grupun güçlü bir iştiraki olduğunu vurgulayarak, Terra Grupun teknoloji, yapay zeka, yazılım ve inşaat gibi farklı sektörlerdeki başarılarıyla sektörde hatırı sayılır bir şirketler grubu olduğuna dikkat çekti.

'CRAUF OLARAK İNOVASYONA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ'

Craufun başarısının arkasında Terra Grupun sağlam finansal yapısının, vizyonunun ve ürün geliştirme konusundaki uzmanlığının yer aldığını belirten Acar, "Crauf olarak inovasyona çok önem veriyoruz. En geniş ürün çeşitliliğine sahip firma olmaktan gurur duyuyoruz. Kalitemize güveniyor ve satış sonrası süreçte müşterimizin yanında yer alıyoruz" diye konuştu.

Acar, fuarda sergiledikleri ürünlerin hem son teknolojiye sahip hem de farklı zevklere hitap edecek şekilde tasarlandığını ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemi vurguladı. "Crauf olarak, müşterilerimizin her türlü talebini karşılamak üzere yanlarında olmayı sürdürüyoruz" dedi. Crauf markası, UNICERA Fuarı'nda sunduğu yenilikçi ve estetik ürünlerle ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, Terra Grupun sektördeki lider konumunu ve vizyoner yapısını bir kez daha kanıtladı.