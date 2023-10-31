'Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

Festival, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için “Kalbimiz Gazze’de” temasıyla düzenlendi.

Festivalin açılışı Veysel Karani’de yapıldı

Festival, Siirt Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi ve Siirt Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirildi. Festivalin açılışı, Baykan ilçesinin Veysel Karani Beldesindeki bir okulun konferans salonunda yapıldı. Açılış programında, festivalin onursal başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay ve festival komitesi başkanı Baran Mayda birer konuşma yaptı.

“İsrail’in yaptıklarını mazur göstermek için sinema kullandılar”

Festivalin onursal başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, konuşmasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı. Aktay, “Yıllarca İsrailliler, kendilerini acındırmak için bir sürü araç kullandılar. Kullandıkları en önemli araçlardan bir tanesi sinemaydı. Hollywood veya Avrupa yapımı filmlerle bize sürekli orada küçük küçük hikayeler üzerinden Yahudilerin nasıl bir zulme maruz kaldığını anlattılar. Bütün bunlarla bize bugün İsrail’in yaptıklarını mazur göstermek için yapmışlar” dedi.

“Sinemayla direnmek için ‘Kalbimiz Gazze’de’ dedik”

Festival komitesi başkanı Baran Mayda ise, festivali Gazze’ye destek olmak için “Kalbimiz Gazze’de” temasıyla hazırladıklarını söyledi. Mayda, “Festivalimizi, konserler, müzikler, gençlerin, çocukların ve yaşlıların da eğleneceği ortamlarda hazırlardık. Fakat bu dönem savaşa denk geldi ve neredeyse bizim süreci sonlandırmamıza sebep olacaktı. Ama bunun yerine sinemayla direnmek için ‘Kalbimiz Gazze’de’ dedik. Gazze ile ilgili söyleyişiler, filmler ve belgeseller izletilecek. Cuma günü Kurtalan’da 15 Temmuz Meydanı’nda yine ‘Kalbimiz Gazze’de’ mottosuyla final yapacağız” diye konuştu.

“Bölge insanı terörle değil kültür sanatla anılmasını istiyor”

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya da, festivalin Siirt’in kültür sanat hayatına büyük katkısı olduğunu belirtti. Kızılkaya, “Artık bölge insanı kentin terörle değil, yatırımlarla, üretimle, kültür sanatla, eğitimle ve sporla anılmasını istiyor. Terörün bölge insanı üzerinde bıraktığı psikolojik etkileri, sanatla, tiyatroyla, sinemayla eğitim ve benzeri sosyal aktivitelerle ortadan kaldırılması noktasında festival ve sanatsal çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Açılışta tiyatro oyunu büyük ilgi gördü

Festivalin açılış programında, Yunus Emre Obut’un yönetmenliğini üstlendiği ve Nurdan Albamya İnce’nin sahne aldığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” adlı tiyatro oyunu da izleyicilere sunuldu. Oyun, Gazze’deki dramı anlatmasıyla büyük ilgi gördü.