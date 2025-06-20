Uluslararası şirket Türkiye’den resmen çekildi! Bin 800 çalışanı vardı

Avusturya merkezli ambalaj üreticisi Rondo Ganahl AG, Türkiye pazarındaki faaliyetlerine son verdi.

Uluslararası şirket, İstanbul’da bulunan oluklu mukavva ambalaj üretim tesisini yerel bir ambalaj üreticisine devrederek ülkeden tamamen çekildiğini açıkladı.

2013'TEN BERİ TÜRKİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYORDU!

Rondo’nun Türkiye macerası, Şubat 2013’te İstanbul merkezli MKB Oluklu Mukavva Kutu ve Ambalaj’ı satın almasıyla başlamıştı.

Ünlü patron 3 şirketiyle birlikte konkordato ilan etti! 700’ü aşkın ürün gamı var

İstanbul’daki tesis, yıllar boyunca şirketin genel performansına katkı sağlasa da, fiziksel alan kısıtlamaları nedeniyle uzun vadeli stratejik hedeflere uygun bir yeniden yapılanma ancak farklı bir lokasyonda büyük yatırımlar gerektiriyordu. Rondo, bu nedenle tesisi elden çıkarma kararı aldığını açıkladı.

AVRUPA ÜLKELERİNE KAYDIRACAK

Şirket, bundan sonraki süreçte kaynaklarını Avusturya, Almanya, Macaristan ve Romanya’daki mevcut tesislerine yönlendirerek verimliliği artırmayı, rekabetçiliğini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor.

Havayolu şirketlerinden flaş karar! 5 ülkeye gidecek yolculara tanınan haklar uzatıldı

BİN 800 ÇALIŞANI VARDI

Aile şirketi yapısıyla faaliyet gösteren Rondo Ganahl, özelleştirilmiş oluklu mukavva ambalajlar, kalıplanmış elyaf iç ambalajlar ve oluklu kağıt üretiminin yanı sıra kendi geri dönüşüm sistemini de işletiyor. Grup, yaklaşık 1.800 çalışanıyla Avrupa’nın çeşitli noktalarında entegre ambalaj çözümleri sunmaya devam ediyor.