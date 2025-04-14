Uluslararası Tour of Mersin Bisiklet Yarışı son buldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "7. Uluslararası Tour of Mersin" bisiklet yarışı, 4 gün süren rekabetin ardından sona erdi. Törende sporculara kupalarını takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Eğer 33 ülkeden 173 sporcu burada bir araya gelmişse, milliyet farkı olmadan bir yarış içerisine girmişse, fair play kuralları çerçevesinde bu muazzam bir durumdur, dünya barışına katkı demektir. Spor onun için çok önemli, bizi bir araya getiriyor" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7'ncisini düzenlediği "Uluslararası Tour of Mersin" bisiklet yarışı, 4 gün süren rekabetin ardından sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan 124,2 kilometrelik final etabında sporcular, İsmet İnönü, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı gibi önemli noktalardan geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda turlarını tamamladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra en önemli organizasyon olarak değerlendirilen yarışta 6 kıta ve 33 ülkeden toplam 25 takım yer aldı. 145’i yabancı, 28’i Türk olmak üzere toplam 173 sporcunun yer aldığı yarışta, 4 gün boyunca 13 ilçede yaklaşık 450 kilometre pedal çeviren sporcular, gerçekleştirilen ödül töreni ile madalya ve kupalarını aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak kupa takdiminde bulundu.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

4 GÜN SÜREN MÜCADELEDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Final etabında Polonyalı sporcu Yakub Narecko birinci olurken; Polonyalı Tomazs Budzinski ikinci, Milklas Maekele ise üçüncü oldu. 4 gün boyunca yarışı en kısa sürede tamamlayan Genel Klasman birincisi Stefan De Bold sarı mayoya sahip olurken, sporcuya kupasını Başkan Vahap Seçer takdim etti. Seçer, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ve Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ile beraber 7. Uluslararası Tour Of Mersin Bisiklet Turu’nda dört günün en iyi takımı seçilen Malezyalı Terenganu Cycling Takımı’na da kupalarını takdim etti. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun sahibi Michal Schuran’a kupasını CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 25 yaş altı bütün etaplarda gösterdiği performansla en iyi olana verilen beyaz mayonun sahibi Balint Feldhoffe’a kupasını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok verdi. Mavi mayonun sahibi Mahayla Stoliç’e kupasını Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın elinden aldı.

"MERSİN BİR HUZUR, KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİK KENTİ"

Sporcuların 4 gün boyunca centilmence bir yarış sergilediklerini belirten Başkan Seçer, "Bütün sporcuları kutluyorum. Tüm dünya Mersin’de buluştu. 6 kıtadan 33 ülkeden 173 sporcu Anamur’dan başladılar ve 448,5 kilometrelik parkurda 13 ilçemizi geçerek turu tamamladı. Hava çok güzeldi 4 gündür, ortam da son derece güzeldi. Mersin bir huzur, kardeşlik, birlik ve beraberlik kenti" dedi.

"SPOR ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, BİZİ BİR ARAYA GETİRİYOR"

Dünyada barışın sağlanabilmesi için harekete geçilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, "Bu yaptığımız organizasyon dünya barışına bir katkıdır. Eğer 33 ülkeden 173 sporcu burada bir araya gelmişse, milliyet farkı olmadan bir yarış içerisine girmişse, fair play kuralları çerçevesinde bu muazzam bir durumdur, dünya barışına katkı demektir. Spor onun için çok önemli, bizi bir araya getiriyor. 2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları’nda buraya çok değerli tesisler kazandırıldı ve bugün biz onları kullanıyoruz. Mersin’in coğrafyası, iklimi, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, her şeyi farklı branşlarda uluslararası müsabakalara, turnuvalara muazzam bir imkan hazırlıyor" diye konuştu.

"BİSİKLET KULLANMAK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR, BİR KÜLTÜRDÜR"

Bisikleti sadece bir spor değil yaşam biçimi olarak gördüğünü belirten Seçer şöyle devam etti:

"Yurttaşlarımızın sağlıklı bir taşıma aracı olarak kullanmalarını sağlamak için onları teşvik edici çalışmalar yapıyoruz. Bisiklet kullanmak bir yaşam biçimi, bir kültürdür. Biz her bölgeye, uygun olan her lokasyona bisiklet yolu yapalım dedik. Şu ana kadar da 150 kilometre bisiklet yolumuz var. Bunlar gerçekten standartlara uygun. Herkes bir bisiklet edinsin, bizim coğrafyamız çok uygun. Bisiklet kullanımını arttıralım."

MERSİN EUROVELO’YA DAHİL OLACAK

Mersin’in Avrupa Bisiklet Ağı’na da (EuroVelo) başvuru yaptığını söyleyen Seçer, "Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı muazzam bir kültür rotasıdır. Dünyaya Mersin’i böyle tanıtabiliriz. 3 yıldır takip ediyoruz, sonuna geldik, kabul edildik gibi düşünüyoruz. Mersin’de rotaya alındığı zaman bisiklet sporuna ilgi gösteren insanların buradaki rotadan da geçme imkanı olacak. Bu da Mersin’in dünyaya tanıtımına muazzam bir katkı sunacak" ifadelerini kullandı. Mersinlileri bisiklet kullanımına teşvik etmek için birçok hizmet sunduklarını söyleyen Seçer, 118 otobüste bisiklet aparatının olduğunu da ifade etti.

"173 SPORCU PARKURU TAMAMLADI"

Mersin’in birçok ilçesinde bisiklet yarışları düzenlediklerini de hatırlatan Seçer, Tarsus Kleopatra Bisiklet Festivali’ni de önemsediklerini belirtti. Her yıl kendisinin de katıldığını söyleyen Seçer, "Bu tip organizasyonlara tüm Mersinlileri, hatta Türkiye’den tüm yurttaşlarımızı, uluslararası turnuvalara ise tüm dünya insanlarını bu güzel huzur, barış, kardeş şehrine davet ediyorum. 173 sporcu parkuru tamamladı, hepsi benim gözümde başarılı. Neticede centilmence bir yarış oldu ama marifet iltifata tabidir, ödüllerini hep beraber vereceğiz" diyerek katılan sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya törende yaptığı konuşmasında, "Başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonu başkanımıza, belediyemize şükranlarımı arz ediyorum. Bu işin başından sonuna kadar birlikte götürülmesinde çok değerli kolluk kuvvetlerimize, Emniyet ve Jandarmamıza aynı zamanda belediyemizin bir kolluk birimi olan Zabıta teşkilatımıza, sağlık ekibimize Karayollarımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin yol su işlerinde çalışan tüm çalışanlarına başından sonuna kadar desteklerini esirgemedikleri için zatı devletimiz adına şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

"ORGANİZASYON ÇOK BAŞARILIYDI"

Mersin’e ilk kez gelen ve her yıl gelmek istediğini söyleyen Genel Klasman birincisi Stefan De Bod, "Çok güzel bir organizasyon. Çok iyi otellerde kaldım, insanlar çok güzel ve çok mutlu oldum. Organizasyon çok başarılıydı, her şey kılavuzda yazıyordu. O yüzden çok beğendim" dedi.

Mersin’e ilk defa geldiğini söyleyen final etabı birincisi Polonya takımından Tomazs Budzinski ise "Çok güzel bir yarıştı. Ben kazandım ve çok mutluyum. Mersin’e gelecek yıl gelip tekrar kazanmayı çok isterim. Özellikle son etap benim için çok uygundu" diye konuştu.

"GELECEK SENE TEKRARDAN KATILMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Organizasyona katılan vatandaşlar ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Yasemin Kanber: "Büyükşehir bisikletin bir yaşam biçimi olması için çok şeyler yapıyor. Bisiklet yollarımız çok uzadı, bisiklet sürmede çok kolaylık sağladı. Başkanımız özellikle kadınlara bisiklet sürmeleri için teşvikte bulundu. Aynı zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Daire Başkanı Şerife Hanım'ın da desteğiyle biz bisiklet eğitimleri vermeye başladık."

-Gökalp Yetiş: "Diğer etaplar uzakta olduğu için izleyemedim ama sosyal medyadan takip ettim. Bugün merkezde yapıldığı için izlemek istedim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Herkes çok nazik. Lastiğim patlayınca hemen pompa ile yardım ettiler. 14. Maratonun şampiyonu benim. Başkanımıza bu güzellikleri gösterdiği için teşekkür ederim."

-Arda Tekirdağ: "Geçen sene de Milli Takım olarak yarışmaya katıldık. Bu sene de İBB olarak katıldık. Rakiplerimiz çok tecrübeli. Etaplar da oldukça zor. Özellikle dün çok zordu. Oldukça yorgunuz ama zevkli geçti. En büyük organizasyonlardan birinde yer aldığım için mutluyum."

-Naoki Mukaigawa: "Mersin çok güzel ve insanları çok nazik. Geçen sene de yarışmaya katıldım. Genel olarak yarışlar kolaydı ama dünkü etap gerçekten zorluydu çünkü tırmanışlar vardı. Buna rağmen eğlenceliydi. Bugün son gün. Mersin’i çok sevdim. Gelecek sene tekrardan katılmayı düşünüyorum."

-Derin Temel: "Çok güzel bir organizasyon. Gayet eğlendik, Mersin bütün dünyada tanınmaya başladı. Yaşamın gayet güzel olduğu bir şehir."