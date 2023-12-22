MİT ve emniyet ekiplerinin işbirliğiyle, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu Zafer Ramadan yakalandı. Mersin Emniyet Müdürlüğ’nün yaptığı açıklamaya göre, Mersin Mit Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yapılan incelemelerde, G-42 koduyla aranmakta olan Zafer Ramadan’ın Mersin’de bulunduğu anlaşıldı.

Elde edilen bilgiler ve şahsın takibi sonucunda, Mezitli ilçesinin Akdeniz Mahallesi’nde uyuşturucu baronunu yakalamak için bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda uluslararası uyuşturucu baronu yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı