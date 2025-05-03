Uluslararası Yat Yarışları Samsun etabı lansmanı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Samsun etabının basın lansmanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, TGA işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın tanıtımı Bandırma Gemi-Müze ve Millî Mücadele Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, 14-19 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etabı Samsun Kurtuluş Kupası'nın kendileri için çok daha büyük anlam ifade ettiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyon Samsun'un markası açısından kıymetini vurguladı.

Doğan, 14 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkacak 190 yelkencinin Bandırma Vapuru’nun izinde 400 deniz mili yarışarak Samsun’a ulaşacağı, Samsun’da düzenlenecek ikinci yarıştan çıkacak sonuçların da Kurtuluş Kupası şampiyonunu belirleyeceği bilgilerini verdi.

İstanbul Açık Deniz Yelken Kulübü Başkanı Sayın Ekrem Yemlihaoğlu ise 6 yıldır düzenlenen şampiyonada Kurtuluş Kupası etabının kendilerini heyecanlandırdığını, yarışta 19 yelken ekibinin "Karadeniz'in büyük bilinmezlikleri ve hırçınlıklarıyla" mücadele edeceğini söyledi.