Uluslararası yol saatlerce kapalı kaldı; vatandaşlar isyan etti

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Yusufeli Barajı çalışmaları kapsamında sık sık kapatılan yol, saatlerce araç kuyruklarına neden oldu.

Erzurum-Artvin karayolunun en kritik noktalarından biri olan Şilankâr Viyadüğü’nde meydana gelen kayma nedeniyle trafik uzun süre aksadı. Türkiye’nin yanı sıra uluslararası geçişler için de önem taşıyan güzergâhın, 1 saat kapatılıp 15 dakika kontrollü açılması vatandaşların büyük tepkisine yol açtı.

Vatandaşlar, herhangi bir kolluk kuvveti olmaksızın yolun taşeron firma tarafından kapatılmasını eleştirirken, sıcak hava ve yoğun toz altında zor anlar yaşandı. Araçlarda seyahat eden çocuklar, yaşlılar ve aileler bekleyiş sırasında büyük sıkıntı çekti.

Beklemekten bunalan bazı vatandaşlar tünel çıkışında yol kenarında piknik yaparken, sürücüler ve yolcular yiyecek ve su ihtiyaçlarını birbirleriyle paylaşarak dayanışma örneği sergiledi. Tünel içinde bekleyen bazı yolcular ise halay çekerek uzun bekleyişi eğlenceye çevirmeye çalıştı.

Halk, böylesine önemli bir uluslararası güzergâhın saatlerce kapalı kalmasına sert tepki gösterdi.