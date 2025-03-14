UMA, Motobike Fuarı’nın gözdesi oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
UMA, Motobike Fuarı’nın gözdesi oldu

Motosiklet tutkunları ve sektörün profesyonellerinin bir araya geldiği Motobike 2025 Fuarı'nın ilk gününde Uğur Motorlu Araçlar (UMA) fuarın gözdesi oldu.

Motosiklet tutkunları ve sektörün profesyonellerinin bir araya geldiği Motobike 2025 Fuarı'nın ilk gününde Uğur Motorlu Araçlar (UMA) fuarın gözdesi oldu.

Motobike 2025 fuarı, İstanbul'un ev sahipliğinde başlarken, Uğur Motorlu Araçlar da fuardaki yerini aldı. Yoğun bir katılımın olduğu fuarın ilk gününde dikkatleri üzerine çeken UMA standı, fuarın gözdesi olurken motosiklet tutkunları ve sektörün profesyonellerinin de buluşma noktası oldu. Fuarın açılış töreninde kısa bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da motosiklet kültürüne dikkat çekerek "Bir Kural Bir Ömür" çağrısında bulundu. Bakan Yerlikaya daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte UMA standını ziyaret ederek ürünleri inceledi. Gün boyu birçok motosiklet tutkunu ziyaretçiyi ağırlayan ve dikkatleri üzerine çeken UMA standı devlet erkanını da ağırladı. İstanbul Valisi Davut Gül, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topcu, Tümgeneral Nail İlbey, Strateji Daire Başkanı Ercan Yavuz ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanı Albay Tolga Çemrek de UMA standına konuk olurak ürünleri inceledi.

"675SR-R MODELİ BÜYÜK İLGİ TOPLADI"

Bir CFMOTO ORV kullanıcısı olan ünlü sanatçı Fedon da, UMA standına sürpriz bir ziyaret yaparak ürünleri yakından incelerken, motosiklet dünyasının önemli influencerları da UMA standını ziyaret etti. Yeni modelleri yakından inceleyen influencerlar, deneyimlerini takipçileriyle paylaştı ve UMA'nın modellerini sosyal medyaya taşıdı. Aynı gün 675SR-R modelinin sergilenmesi de büyük ilgi topladı.

İlk günde fuarın gözdesi olan UMA standı, 15 Mart'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike 2025'te ziyaretçileriniağırlamaya devam edecek.

UMA, Motobike Fuarı’nın gözdesi oldu

UMA, Motobike Fuarı’nın gözdesi oldu

UMA, Motobike Fuarı’nın gözdesi oldu

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