‘Umami’nin özel gösterimi yapıldı

Disney Plus’ın yeni orijinal filmi ‘Umami’, 12 Şubat’ta 130’dan fazla ülkede aynı anda izleyicilerle buluşacak. Filmin özel gösterimi, AKM’deki Biz İstanbul’da gerçekleşti.

Filmin yapımcılığını Karga Seven üstlenirken uyarlama senaryosunu ise Can Cengiz kaleme aldı. 2021 yılında vizyona giren, 4 dalda BAFTA adaylığına ve pek çok ödüle sahip ‘Boiling Point’in uyarlaması olan ve tek plan çekim tekniğine sahip filmin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel’in paylaştığı filmin kadrosunda Osman Sonant, Onur Ünsal, Ulvi Kahyaoğlu, Tuğba Çom Makar, Nergis Öztürk, Murat Kılıç, Selin Şekerci, Can Bartu Arslan, Doğaç Yıldız, Taha Bora Elkoca, Izabella Muzurbeva, Özlem Türay ve Kürşat Demir gibi isimler bulunuyor.

Film, şef Sina Bora’nın İstanbul'da başarılı ve lüks bir restoranı yönetmenin yoğun baskılarıyla boğuşurken aynı zamanda kişisel hayatı ve ekibinin bitmek bilmeyen talepleriyle başa çıkmak zorunda kaldığı sıra dışı gecesini anlatıyor.

İtalya’dan ‘Diamanti’ye 3 ödül

Dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Aralık 2024’te İtalya’da vizyona giren yeni filmi ‘Diamanti’ (Elmaslar) ile konuşulmaya devam ediyor.

40 ülkeye satılan film, İtalya’nın en çok okunan dergisi CIAK D’ORO tarafından düzenlenen 2024 Altın Ödülleri’nde 3 ödül kazandı. Film, ‘Altın Ödül’ alırken Ferzan Özpetek de filmin hikâyesi, senaryosu ve yönetmenliğiyle etkinliğin prestij ödülü ‘Altın SuperCiak’ın sahibi oldu. İtalyan Sineması’nda doğrudan halk tarafından oylanan en büyük ödülü olan 39. Ciak D’oro’nun ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü ‘Diamanti’deki rolüyle Luisa Ranieri aldı.

İtalyan sinema eleştirmenlerinin, kadınlara, kostüm tasarım sanatına ve sinemanın duygusal gücüne bir aşk mektubu olarak övgüyle söz ettiği ‘Diamanti’, Ferzan Özpetek’in 15. filmi olma özelliği taşıyor.

Sanal ve gerçek arasında bir oyun

Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun birlikte yönettiği, Tatbikat Sahnesi’nin sanal dünyada gerçek hayatın izlerini süren oyunu ‘Cehennem’, 10 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.30’da Alan Kadıköy’de sahnelenecek

Jennifer Haley’in yazdığı, Gülay Gür’ün dilimize çevirdiği oyunda Ünsal Coşar, Elvin Beşikçioğlu, Zeynep Ekin Öner, Selin Tekman ve Adem Aydil birlikte rol alıyor.

Sanal dünyadaki düşüncelerin gerçeğe dönüşmesi ve eyleme geçmesi üzerine çarpıcı bir sorgulama sunan oyun, gerçek dünyadaki yaşamın izlerini sanal dünyada sürerken izleyenleri doğru ve yanlış, kimlikler ve hisler, sanal ve gerçek arasında ikilemlerde dolaştırarak yaklaşan yeni dünya düzeninin gerçekliğiyle baş başa bırakıyor.