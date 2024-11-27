Umar Sadiq daha fazla süre istiyor

Real Sociedad'ın Nijeryalı forveti Umar Sadiq, takımındaki sınırlı oyun süresinden memnun değil. 2022 yılında Almería’dan transfer edilen Sadiq, Real Sociedad ile çıktığı ilk maçında gol atmıştı. Ancak, ikinci maçında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle 2022/23 sezonunun geri kalanını kaçırmıştı.

Sadiq, geçen sezon sahalara döndü ve 26 lig maçında 3 gol ve 1 asistle katkı sağladı. Fakat, bu maçların çoğunda yedek kulübesinden giriş yaptı. Bu sezon ise sadece 6 lig maçına çıkabilen Sadiq, mevcut durumundan şikayetçi.

Nijeryalı oyuncu, kulüpteki rolüyle ilgili olarak şunları söyledi: “Sadece süreklilik istiyorum ve bu bana bağlı değil. İyi çalışıyorum, artık profesyonellikten fazlasıyım, geri kalan kısmı bana bağlı değil.”

Sadiq, bu süreçte tek yapabileceği şeyin sıkı çalışmaya devam etmek olduğunu belirterek, “Tek yapabileceğim şey, itmek ve sıkı çalışmak, ve sürekliliğim olduğunda bunu kanıtlamak zamanıdır.” diyerek daha fazla şans bulmayı umuyor.