Umay adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Umay isminin anlamını araştırıyor. Peki, Umay ne demek? Umay isminin anlamı nedir?

UMAY NE DEMEK?

Umay köken bakımından Türkçedir. Genelde kızlara verilen isim olarak bilinse de erkek bebeklere de yaygın olarak Umay ismi verilmektedir.

Günümüzün modern isimlerinden biri olan Umay, ummak ve istemek anlamlarına gelmektedir.

Anlam bakımından zengin olan bu ismin diğer bir anlamı ise devlet kuşu demektir.

Tarihi oldukça geçmişe dayanan bu ismin Orhun Yazıtlarında yer alan anlamı çocuk ve kadınları koruduğu düşünülen, inanılan tanrı demektir. Ayrıca Türk mitolojisine göre doğum ve bereket sembolü olan tanrının adı olduğuna inanılmaktadır.

UMAY İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Umay, dilimizde yer alan ve kullanılan birçok isme nazaran Türkçe kökenli bir isimdir. Ancak Umay ismi Kur'an'ı Kerim'de hiçbir ayet ve surede geçmemektedir. Bu durumda Umay ismi Kur'an'da geçmez.

UMAY İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Umay İsmini taşıyan kişiler genellikle ağır başlı kimselerdir. Hem durgun olmaları hem de yavaş hareket etmelerinden dolayı böyle görünürler.

Kişilikleri oturmuştur. Zeki olurlar. Bu zekaları sayesinde ticari hayatta oldukça başarılı olurlar.

Algılama kabiliyetleri yüksektir. Mantık yürütmeyi severler.

Kişilik ve karakter bakımından güçlü kimselerdir. Ancak geçmişe çok fazla takılı kalırlar. Bu onların zayıf noktasıdır.

Geçmişte yaşadıkları olayları ve üzüntülerini kolay unutamazlar.