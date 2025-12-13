Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme başta olmak üzere çok sayıda suçtan hüküm giyen Adnan Oktar, 11 Temmuz 2018’de gözaltına alınmış Oktar, 19 Temmuz’da tutuklanmıştı. Hakkında verilen 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onanmıştı.

Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre Oktar, uzun tutukluk süresi ve avukatına verdiği belgelere el konulması gerekçesiyle AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

Yaşadıklarının "insan hakkı ihlali" olduğunu iddia eden Oktar'ın başvurusu değerlendirildi. AYM, her iki iddiayı da usul yönünden kabul edilemez buldu.

AYM'DEN BAŞVURULARA RET

AYM, Oktar'ın “tutukluluğun makul süreyi aştığı” yönündeki iddiasını, başvuru yollarının usulüne uygun şekilde tüketilmediği gerekçesiyle reddetti.

Avukatıyla yaptığı görüşmelerin kayda alınması ve bazı belgelere el konulmasına ilişkin şikâyetler ise süre aşımı nedeniyle incelenmedi.

Bu değerlendirmeyle birlikte, Oktar’ın Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun tamamı kabul edilemez bulundu.