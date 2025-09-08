Ümit Besen ve Pamela’dan Yenişehir’e unutulmaz final

Yenişehir’de bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Biber Festivali’nin final gecesi coşkulu etkinliklerle start aldı. Programa, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve ilçe protokolü katıldı.

Derviş Eroğlu Bulvarı’ndan başlayan Festival Galası’nda binlerce kişi, ellerinde bayraklarla Osmangazi Millet Bahçesi’ne yürüdü. Protokol, burada Yenişehirli üretici, ihracatçı ve kadın kooperatiflerinin stantlarını gezdi, ardından dolma biberi yeme yarışmasında jüri oldu. Sponsorlara plaket takdimiyle devam eden program, Ümit Besen ve Pamela’nın sahnesiyle sonlandı.

YENİŞEHİRLİLER COŞTU

Arabesk fantezi müziğin efsane ismi, şarkıları ve zarafetiyle gönülleri fetheden Ümit Besen ile Türk rock müziğine özgün tarzıyla renk katan Pamela, Yenişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Besen’in nostaljik şarkılarıyla geçmişe dönen izleyiciler, Pamela’nın arabesk coverları ve enerjik sahne performansıyla coşkuya kapıldı.

Konser öncesi konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Uluslararası Altın Biber Festivali toprağımızın bereketini, çiftçimizin alın terini, kültürümüzün renklerini, sanatımızın sesini bir araya getiren büyük bir buluşmadır. Bu yıl 3 Eylül’de başlayan festivalimiz, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdü. Fuarlardan panellere, halk oyunlarından yarışmalara kadar dolu dolu ve hatıramızdan çıkmayacak anlar yaşadık” dedi.

"BELEDİYE KASASINDAN TEK KURUŞ HARCANMADI"

Yenişehir Belediyesi olarak geçmişin mirasını koruyup geleceği inşa ettiklerini belirten Başkan Ercan Özel, “Festivalimiz, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en güzel sembolü oldu. Birazdan Ümit Besen ile Pamela bu sahnede yer alacak ve sizlere en sevilen bestelerini seslendirerek festivalimizi taçlandıracağız. 10’uncu Uluslararası Biber Festivali’ni geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Belediyemizin kasasından tek kuruş harcamadan tamamen sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik” diye konuştu.

FESTİVALE YOĞUN KATILIM

Konser sonrası konuşan Belediye Başkanı Ercan Özel, “Yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Mevlid-i Şerif programıyla başlattığımız 10’uncu Uluslararası Altın Biber Festivalimizde, Tarım Fuarı’nda ve düzenlediğimiz panelde esnafımızla bir araya geldik. Akabinde çocuklarımız için sünnet ve çocuk şöleni düzenledik. Bisiklet yarışı başta olmak üzere çeşitli yarışmalar gerçekleştirdik ve bu gecede 10’uncu Uluslararası Altın Biber Festivali’mizin finalini iki değerli sanatçımızla yaptık. Tüm programlarımızda her zaman yanımızda olan, değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

