Ümit Besen'den miras açıklaması 'Her şeyi hayattayken ayarladım'

"Benim vasiyetim yok" diyen Besen, "Hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIM PIRLANTA GİBİDİR"

68 yaşındaki sanatçı, çocuklarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir."

"EN BÜYÜK MİRAS BABALARININ İZİDİR"

Besen, çocuklarına bırakacağı en değerli mirası ise şöyle açıkladı:

"Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir."