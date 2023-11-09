Ümit Dikbayır Meral Akşener ve aile bireylerinin mal varlığının araştırılmasını talep etti

İYİ Partili Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında çıkan iddiaların araştırılması için partisinin disiplin kuruluna dilekçe yazdı. Dikbayır’ın araştırılmasını istediği iddialar arasında Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi de yer aldı.

Ümit Dikbayır Meral Akşener ve aile bireylerinin mal varlığının araştırılmasını talep etti

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin partisine başvuruda bulundu.

İYİ Parti Disiplin Kurulu ve Meclis Grubu'na dilekçe veren Dikbayır, iddiaların araştırılmasını istedi.

Dikbayır dilekçesinde, "Önceleri dedikodudur nasılsa küçük bir araştırmayla ortaya çıkar diyerek önemsemediğim içerikler artık dedikodu boyutunu geçerek açıkça hakaret ve iftira halini almıştır. Bu iftira ve dedikodular şahsımı itham ettiği gibi partimizin kurumsal kimliğine de zarar verecek noktaya gelmiştir" dedi.

Dikbayır, şöyle devam etti:

"Her bir iftiranın da içeriği suç olduğu gibi TBMM İYİ Parti Disiplin Kurulu ve İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu tarafından titizlikle araştırılması, araştırma sonucunda hakaret ve iftira boyutuna varmış ve şahsım ile uzaktan yakından ilgili olmayan bu itibar cellatlığının sorumlularının tespiti ve haklarında gereğinin yapılmasını arz ederim"

Ümit Dikbayır, araştırılmasını istediği iddiaları şöyle sıraladı:

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi,

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi,

İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası,

Eski adı twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından 'hızırçelebi06' isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası,

Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası,

Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı.

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