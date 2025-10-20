İYİ Parti'den ayrılıp yoluna bağımsız şekilde devam eden Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı ortaya çıktı.

Nefes'te yer alan habere göre, Dikbayır’ın CHP’ye katılmasında İYİ Parti’den istifa eden ve CHP’ye geçen Adnan Beker’in etkin rol oynadığı belirtildi. Öte yandan Ümit Dikbayır, 5 Aralık 2023 yılında İYİ Parti’den ihraç edilmişti.

CHP’YE KATILAN VEKİLLER

Demokrat Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İzmir Milletvekili Salih Uzun, DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İzmir Milletvekili Seda Kaya Öysen, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Nimet Özdemir, İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Ankara Milletvekili Adnan Beker CHP’ye katılmıştı.