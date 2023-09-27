Ümit Doğan, Karabağ’da Ermeni mağduriyeti yaratmaya çalışanların yüzüne geçmişi tokat gibi vurdu

Tarihçi Ümit Doğan, sosyal medya hesabından Karabağ'ı terk eden Ermeniler üzerinden yaratılmaya çalışan mağduriyete sert sözlerle çıkıştı. Doğan, Türk milletinin insanlık dersi verdiğini söyledi.

Ümit Doğan, Karabağ’da Ermeni mağduriyeti yaratmaya çalışanların yüzüne geçmişi tokat gibi vurdu

Azerbaycan'ın önceki hafta yaptığı askeri operasyonu sonrası Dağlık Karabağ'da kontrolü yeniden ele geçirmesi üzerine bölgeyi terk ederek Ermenistan'a geçen Ermenilerin sayısı 47 bini aştı.

Dağlık Karabağ'da operasyon öncesi yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyordu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycanlı yetkililerin tüm karşı açıklamalarına rağmen "etnik temizlik" çıkışı yaparak bir mağduriyet yaratmak istedi.

Azerbaycan, bölgedeki Ermenileri “eşit yurttaşlar” olarak entegre etmek istediğini de söylüyor.

Yapılan tüm uyarılara rağmen bölgedeki Ermeniler yoğun bir şekilde Ermenistan'a gitmeye başladı.

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ÜMİT DOĞAN'DAN 'ERMENİ MAĞDURİYETİ' UYARISI

Sosyal medya hesabından Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın 'etnik temizlik' çıkışına tepki gösteren Doğan, yapılan bu tarz açıklamalarla Ermeni mağduriyeti yaratılmaya çalışıldığı konusunda uyarıda bulundu.

Ermenilerin bölgede yaptığı zulmü anlatan bir de belgesel paylaşan Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Kimse Karabağ'ı terk eden Ermeniler üzerinden Ermeni mağduriyeti yaratmaya kalkmasın. Katlederek geldiler, burunları kanamadan gidiyorlar. Dünyaya insanlık dersi veriyor Türk milleti.

Hocalı'da 613 kişiyi öldüren Ermeniler Türk çocuklarının canlı canlı derisini yüzmüşlerdi."

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