Ümit Karan Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yaşanan gizli gerçeği yıllar sonra açıkladı

Galatasaray’ın eski yıldızı Ümit Karan, Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanan unutulmaz Fenerbahçe derbisinde yaşanan Volkan Demirel-Lincoln kavgasının ardındaki gizli gerçeği açıkladı.

Ümit Karan’ın ifadeleri şu şekilde:

"ERKEK ADAM KAÇAR MI"

“Lincoln kaçıyor, oğlum dursana erkek adam kaçar mı? Hem laf söyleceksin hem de kaçacaksın! Ben Volkan'ı tutmaya çalışıyorum benden başka da kimse tutamıyor Volkan'ı”

"BİZ DE BULAMADIK"

“Lincoln nasıl korktuysa kaçtı. Sonra soyunma odasında kavga devam etti. Volkan, Lincoln'ü arıyor her yerde. Ali Sami Yen'de Lincoln yok. Nereye gittiğini biz de bulamadık”