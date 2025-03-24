Oğuz Aydın övgüsü! "İki sene sonra tutamazsın"

A Milli Takımın Macaristan ile oynadığı iki maçta üç asist ile yıldızlaşan Fenerbahçeli oyuncu Oğuz Aydın'a yorumcu Ümit Karan'dan övgü geldi.

"İKİ SENE SONRA TÜRKİYE'DE TUTAMAZSIN"

Karan "Oğuz Aydın ve Yunus Akgün bana göre şu anda Türkiye'nin en yetenekli 2 futbolcusu. Oğuz Aydın'ın en büyük özelliği hem içeri hem dışarı dribbling atabiliyor. Bu çok büyük bir özellik. Mesela İrfan Can Kahveci biliyoruz ki sol ayağına geldiği zaman içeri dribbling yapacak. Oğuz hem dışarı hem içeri yapıyor. Defans oyuncusu analiz edemiyor Oğuz'u. Kestirmek imkansız. Oğuz Aydın'ı 2 sene sonra Türkiye'de tutma şansın yok. Bunu net söylüyorum." ifadelerini kullandı.