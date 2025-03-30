Ümit Karan'dan Galatasaray eleştirisi

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş, Galatasaray’ın ligdeki yenilmezlik serisine son verdi.

"FRANKOWSKI BOMBAYI PATLATTI"

Galatasaraylı eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan derbiyi değerlendirdi. Karan "Kötü futbol, kötü oyun. Maalesef Galatasaraylı oyuncular İnönü'ye gitmedi. Galatasaray'ın hiç bir oyuncusu sahada yoktu. Okan hoca da öyle. Frankowski sahada elinde bombayla geziyordu geri paslar veriyordu Muslera'ya. Geldi Muçi'ye patlattı. Sarı mı kırmızı kart mı tartışılır ama kırmızıya daha yakınım. Frankowski bağırda elimde bombayı aldım geziyorum İnönü stadında." ifadelerini kullandı.