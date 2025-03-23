Ümit Karan'dan TV8'e Macaristan - Türkiye maç yayını tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Karan'dan TV8'e Macaristan - Türkiye maç yayını tepkisi

TV8 ekranlarında yayınlanan Macaristan - Türkiye karşılaşmasının tek kamerayla çekilmesi tartışma yarattı.

Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı maçı 3-0 kazanırken TV8'in saha kenarındaki reklam panolarında yer alan reklamları göstermemek için tek kamera ile gecikmeli olarak yayınlaması tartışma konusu oldu.

"TEK KAMERALI MAÇI EN SON 1996'DA İZLEDİK"

Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Karan bu konuda eleştirilerde bulundu. Karan "Uluslararası bir maç izliyoruz. Ama maçı izlerken keyif alamıyoruz. Biz gol sevincini izleyemedik. Tek kamera ile maç izledik. En son 1996 yıllında tek kamera ile maç izlemiştik. Hakan'ın Arda'nın gol sevincini göremedik, penaltıyı, pozisyon tekrarlarını izleyemedik. İzleme olarak en kötü maçı izledim ama sonuç olarak harika." ifadelerini kullandı.

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