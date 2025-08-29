Ümit Karan'dan Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Manchester City, Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile oynayacağı karşılaşmalar hakkında dikkat çeken tahminlerde bulundu.
“GALATASARAY 11 PUAN TOPLAYACAK”
Ekol Sports'ta konuşan Karan, Galatasaray’ın zorlu lig etabında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alacağını ve bu sonuçlarla sarı kırmızılıların toplamda 11 puan toplayacağını öngördü.
ÜMİT KARAN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNLERİ
Ümit Karan’ın maç maç tahminleri şöyle:
Liverpool: 3 puan
Manchester City: 0 puan
Frankfurt: 1 puan
Atletico Madrid: 1 puan
Bodo/Glimt: 3 puan
Ajax: 0 puan
Monaco: 0 puan
Union SG: 3 puan