Ümit Karan'dan Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan, sarı kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool, Manchester City, Frankfurt, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax, Monaco ve Union SG ile oynayacağı karşılaşmalar hakkında dikkat çeken tahminlerde bulundu.

“GALATASARAY 11 PUAN TOPLAYACAK”

Ekol Sports'ta konuşan Karan, Galatasaray’ın zorlu lig etabında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alacağını ve bu sonuçlarla sarı kırmızılıların toplamda 11 puan toplayacağını öngördü.

ÜMİT KARAN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNLERİ

Ümit Karan’ın maç maç tahminleri şöyle:

Liverpool: 3 puan

Manchester City: 0 puan

Frankfurt: 1 puan

Atletico Madrid: 1 puan

Bodo/Glimt: 3 puan

Ajax: 0 puan

Monaco: 0 puan

Union SG: 3 puan