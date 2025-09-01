Ümit Milli Futbol Takım kadrosunda 2 değişiklik

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Sami Satılmış ve Başar Önal kadrodan çıkarılırken, Trabzonspor'dan Cihan Çanak ile Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Futbol Takım'ın kadrosu şöyle:
KALECİLER
Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray)
DEFANS
Furkan Demir (SK Rapid Wien), Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Ada İbik (Manisa FK), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)
ORTA SAHA
Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray), Baran Ali Gezek (Zecorner Kayserispor), Emirhan İlkhan (Torino FC), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (FC Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor)
FORVET
Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Hesap.com Antalyaspor), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)