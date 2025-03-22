Ümit Milli oyuncu kadrodan çıkarıldı

Kaynak: AA
Ümit Milli oyuncu kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Başar Önal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında "Ümit Milli Takımımızın Belarus ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan Başar Önal sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal, Kosova maçında yaşadığı sakatlık dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Belarus maçı aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

BELARUS İLE RANDEVU

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 25 Mart Salı günü İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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