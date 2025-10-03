Beşiktaş ve Galatasaray 'Ümit'siz

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ve Macaristan'la oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 10 Ekim Cuma günü saat 20.00'de, Sakarya'da Litvanya'yı konuk edecek. Milliler bir sonraki maçında, 14 Ekim Salı günü saat 19.00'da, Macaristan'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı!

Kadroda Beşiktaş ve Galatasaray'dan hiçbir futbolcu yer almadı. 4 büyüklerden yalnızca Fenerbahçe futbolcusu Yiğit Efe Demir ve Trabzonspor'dan Cihan Çanak milli takıma davet edildi.

Teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Savunma: Furkan Demir (Rapid Wien), Ada İbik, Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)