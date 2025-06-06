Ümit Milliler, Arnavutluk’a hazırlanıyor

Ümit Milli Futbol Takımı (U21), 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyunculardan Karadağ maçında ilk 11 başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer grup saha çalışması gerçekleştirdi.

Teknik heyet, oyuncular ve çalışanlar, antrenman öncesinde bayramlaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.