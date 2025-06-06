Ümit Milliler, Arnavutluk’a hazırlanıyor

Kaynak: AA
Ümit Milliler, Arnavutluk’a hazırlanıyor

TFF’nin Riva Tesislerinde kampa giren Ümit Milli Futbol Takımı, Pazar günü hazırlık maçında karşılaşacağı Arnavutluk karşılaşmasının çalışmalarını sürdürüyor.

Ümit Milli Futbol Takımı (U21), 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki idmanda iki gruba ayrılan oyunculardan Karadağ maçında ilk 11 başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer grup saha çalışması gerçekleştirdi.

Teknik heyet, oyuncular ve çalışanlar, antrenman öncesinde bayramlaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Arnavutluk mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Son Haberler
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
İstanbul’dan Düzce’ye özel köprü
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Dövdüğü adamı kalp masajıyla kurtardı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Aksaray'da kaza: 1 ağır yaralı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Şırnak Valisi güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde 2'de 2!