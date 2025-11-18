Ümit Milli Takımımız, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 5. maçına Litvanya deplasmanında çıktı.

Karşılaşmaya Ali Habeşoğlu'nun ilk dakikada attığı golle hızlı başlayan Ay Yıldızlılar ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Litvanya Domantas Sluta'nın 75. dakikada ağları havalandırmasıyla skora eşitliği getirse de Milliler'in cevabı gecikmedi ve 1 dakika sonra Ali Habeşoğlu bir kez daha sahneye çıkarak sonucu tayin eden golü attı.

Litvanya'yı 2-1 mağlup eden Ümit Milli Takım namağlup serisini sürdürerek grupta puanını 11'e yükseltti.