Ümit Özat'tan Acun Ilıcalı'ya zehir zemberek sözler: Ukalalığa bak

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

Ilıcalı'nın yaptığı Fenerbahçe ve Arda Güler açıklamalarına, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat sosyal medyadan cevap verdi.

Ümit Özat yaptığı paylaşımlarında, ''Acun Ilıcalı, "Hayatımdaki mutlulukları sayarsam 20 mutluluğun yedi tanesinde Fenerbahçe vardır." demiş. Sen, Fenerbahçe'yle ilgili büyük düşünmeye başladıktan sonra Fenerbahçelilerin hayatındaki on mutsuzluktan yedisinde sen varsın (Mesut Özil )" ifadelerini kullandı.

Özat, bir diğer paylaşımında, "Abi şu paranın getirdiği öz güvene, ukalalığa bakar mısın ya! Muhabirliğe devam etsen bunları söyler miydin ya? Premier Lig'de olsan Arda'yı alacaksın ha! Pardon, Arda seni mi tercih edecek? Arda da Tottenham dururken, Fulham dururken, Newcastle, Aston dururken sana gelecek. Bugüne kadar hep kopyala yapıştır yaptığın için başarılı oldun. Futbolda kopyala yapıştır yok. Sen kim güçlüyse, kim göz önündeyse onları yanına alıyorsun. Üç maç kaybetsen küme düşüyordun vizyondan bahsediyorsun." dedi.

ACUN ILICALI NE DEMİŞTİ?

Acun Ilıcalı basın toplantısında, "Premier Lig'de olsaydık, Arda Güler transferinde favori biz olurduk. Arda Güler de bizi tercih ederdi. Futbol kariyerine tam olarak güvendiği bir yerde devam etmek istedi. Türkiye'den transfer avantajım, bana duydukları güven. Ozan Tufan da bana duyduğu güven nedeniyle geldi. Doğukan Sinik'e 5 teklif vardı. Vincent Kompany 'Sen almasaydın, bir gün sora ben alacaktım' dedi bana. Allahyar'ı aramış. Allahyar'ın Ukrayna'da opsiyonunu kullanacaklardı ama kalmak istemedi. Bize gelmek istedi, bize güvendi." şeklinde konuştu.

Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Fenerbahçe çok özel. Stat önlerinde maça girebilmek için yattım. Gitmediğim deplasman maçı kalmadı. 20 mutluluğum içerisinde 6-7 Fenerbahçe galibiyeti var. Şu anda amatör duygularla Fenerbahçe taraftarıyım." ifadelerini kullandı.

İşte Ümit Özat'ın paylaşımları;