Ümit Özat'tan Turgut Doman iddiası. Hangi takımlı olduğunu açıkladı

Süper Lig’in 15. Haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki maçta sarı-kırmızılılar 3-2 galip geldi.

TURGUT DOMAN'IN KARARI OLAY OLDU

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan Rey Manaj – Barış Alper Yılmaz pozisyonu maça damga vurdu. VAR müdahalesine rağmen Manaj’a kırmızı kart göstermeyen Turgut Doman eleştirilerin hedefi haline geldi.

Galatasaray’dan Doman için ardı ardına açıklamalar gelirken TFF olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"TURGUT DOMAN GALATASARAYLI"

Yaşananları canlı yayında değerlendiren eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat’tan çarpıcı bir iddia geldi.

Turgut Doman’ın Galatasaraylı olduğunu iddia eden Ümit Özat, “Bugün operasyonun kralı yapıldı. Turgut Doman'ı araştırsınlar. Net bir şekilde Galatasaraylı. Sırf bu TFF, Galatasaray'ı istemiyor desinler diye vermedi kırmızı kartı. Galip olan Galatasaray. Mağdur olan Galatasaray. Ne güzel İstanbul be! Bu operasyon Fenerbahçe ve TFF'ye yapılmıştır. Hakemleri araştırsınlar. Hakemlerin %90'ı Galatasaraylı." dedi.