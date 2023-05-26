Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek

Eski Bakan Yaşar Okuyan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verileceğini açıkladı. Ümit Özdağ da efsane ülkücü Salih Dilek’in de Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini duyurdu.

Ümit Özdağ açıkladı. Efsane ülkücüden Kılıçdaroğlu'na destek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı mutabakat sonrasında seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Milliyetçiler Dayanışma Platformu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yaptı. Platform adına açıklama yapan; Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Özdağ ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Kemal Kılıçdaoğlu'nu 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde destekleyeceklerini açıkladı.

efsaneulkucuhaber.jpgEFSANE ÜLKÜCÜ SALİH DİLEK DE KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERDİ

odatv'de yer alan habere göre, Okuyan, 1. turda destekledikleri ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı desteklemesinden de rahatsız olduklarını vurguladı.

Yaşar Okuyan, 64 ilde ülkücü camianın Salih Dilek gibi önde gelen isimlerini Kılıçdaroğlu için ikna ettiklerini ifade etti. Okuyan; "Bu ikna sürecinin başarılmasında Ümit Özdağ’ın son dönemdeki stratejileri ve politikaları etkili oldu" dedi.

efsanaulkucu2.jpg“TÜRK DEVLETİ VE TÜRK MİLLETİ GÜVENDEDİR”

Ümit Özdağ ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinden Türk Milliyetçileri ve Atatürkçüler seçimin ikinci turu için Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklamaya devam ediyor.

Bugün Milliyetçiler Dayanışma Platformu'nu temsilen Sayın Yaşar Okuyan, Sayın Salih Dilek, Sayın Salih Kılıç, Sayın Mesude Atılgan ve Sayın Mustafa Aydın Zafer Partisi Genel Merkezi'ne düzenledikleri nazik ziyaret ile 64 ildeki Türk Milliyetçilerinin desteğini açıkladılar.

Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın olduğu yerde Türk devleti ve Türk Milleti güvendedir."

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