MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Öcalan’ı Meclis’e davet edip “örgütü lağvettiğini açıklasın” çıkışıyla 2’inci açılım sürecini başlattı. Teröristbaşının örgütü lağvetme çağrısıyla ilk perde başlarken, ikincisi terör örgütü PKK’nın fesih kararı, son perde ise teröristlerin silahları yakmasıyla süreç sürdü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak tanımladığı 2’inci açılım süreci son olarak Meclis ayağında devam ediyor.

"BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRMÜŞTÜK"

Sürece dair Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İpek Özbay’a konuştu. Müzakerelerin devam ettiğine parmak basan “Bahçeli, Öcalan ile müzakerelerin itici dinamiğini oluşturuyor. Ancak Erdoğan da son dönemde başlangıçta gösterdiği tereddütleri aşmış görünüyor. Türk halkını Öcalan ile müzakerelere alıştırırken bir yandan da seri tutuklamalar ve düşman ceza hukuku uygulamaları ile toplumun müzakerelere tepkisini baskılıyorlar. Biz bu filmi daha önce Ergenekon-Balyoz sürecinde görmüştük” ifadelerini kullandı.

"MHP BARAJ ALTINDA KALACAK, DEM YÜZDE 13'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Özdağ, sürecin seçime etkisini de açıkladı. Özdağ, “AK Parti ve MHP’den oluşan DAM ittifakı Türkiye’yi PKK ve Öcalan’a teslim olmaya hazırlarken Türk milleti ekonomik buhranın ezici etkisi altında adeta boğularak sandıkta iktidar ile hesaplaşmaya hazırlanıyor. AK Parti 15 Haziran 2015 seçimlerinden çok daha ağır bir mağlubiyet alacak. MHP ise baraj altında kalacak. DEM ise 2015 Haziran’da aldığı yüzde 13”ün de üzerine çıkacak” dedi.