Ümit Özdağ açıkladı. Sinan Oğan, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edecek

Özdağ, yaptığı açıklamada, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçim güvenliğinin sağlanması için diğer adaylarla görüşmek istediklerini belirtti. Bu amaçla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den randevu talep edeceklerini ifade etti.

Ümit Özdağ, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, tüm adayların seçim sürecine saygı duyması gerektiğini vurguladı. ATA İttifakı olarak seçim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye'de görevli askerlerin başka ülkelerde kayıtlı gösterildiği iddialarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti.

Özdağ'ın ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalara göre, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep edeceği belirtilmişti. ATA İttifakı, Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'ni içeren bir ittifak olarak seçimlere katılıyor.

Ümit Özdağ, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaptığı görüşmede Suriye'de görevli askerlerin kayıtlı olduğu ülkelerle ilgili iddiaların seçim sürecinde olumsuz etki yaratabileceğini belirtti. Özdağ, seçimlerin güvenli ve adil bir şekilde yapılması için YSK'nın gerekli tedbirleri alması gerektiğine dikkat çekti.

Özdağ’ın şunları söyledi:

“Sinan Bey de hem Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem Millet İttifakı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hem de Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce'den seçim güvenliğini görüşmek üzere randevu isteyeceğini bana ifade etti.”

Öte yandan YSK Başkanı Yener'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Suriye'de görevli olan bazı askerlerin kayıtlarının, başka ülkelerde gözüktüğüne dair kendilerine ulaşan şikâyetler bulunduğunu söyledi.

Özdağ, “Sayın Başkan, bu askerlerimizin görev kimlikleri veya nüfus cüzdanlarıyla sınırdaki oy sandığına gittikleri zaman diledikleri gibi oy kullanabileceklerini, oy kullanmalarının önünde herhangi bir başka yerde kayıtlı görünmelerinin engel teşkil etmeyeceğini ifade etti” diye konuştu.

YSK Başkanı Ahmet Yener'e, “Bu askerlerin neden başka yerlerde kayıtlı gözüktüklerini" sorduğunu kaydeden Ümit Özdağ, “Bu konuda YSK'nın sorumluluğunun bulunmadığı, adreslerin, kişi ve kurumların beyanlarıyla ilişkili olduğu” yanıtını aldığını aktardı.