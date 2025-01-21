Ümit Özdağ adliyeye getirildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ümit Özdağ adliyeye getirildi

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, adliyeye sevk edildiği belirtildi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, adliyeye sevk edildiği aktarıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı kin ve nefretten" suçundan dün gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirilen Özdağ, sabaha kadar Vatan Caddesi'ndeki emniyette nezarette kalmıştı.

İFADESİ ALINACAK

Özdağ'ın 13.00'da ifadesi alınmak üzere İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'ne sevk edilecekti. Özdağ'ın adliyeye getirildiği belirtildi.

TOPLANMAYA BAŞLADI

Zafer Partisi yöneticileri ve Zafer Partililer, Çağlayan Adliyesi önünde toplanmaya şimdiden başladı. Ümit Özdağ, adliyeye getirildi.

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TOMALAR SEVK EDİLDİ

Ümit Özdağ'ın getirileceği Çağlayan Adliyesi'ne polis barikatları kuruldu, bölgeye TOMA sevk edildi.

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Birçok avukat Ümit Özdağ'ı savunmak için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

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