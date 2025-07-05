Ümit Özdağ, AKP’li başkanlara yapılan büyük kıyağı açıkladı: Sıkıyönetim günlerini hatırlattı...

Sabah saatlerinde Türkiye bir kez daha CHP’li belediyelere yapılan operasyon ile uyandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

Siyasilerden de operasyona tepkilere gelmeye devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ergenekon dönemini hatırlatarak, “Herhalde yakında dışarıda hiçbir CHP’li belediye başkanı kalmayacak. AKP’li belediye başkanlarının yargıya iletilen dosyaları ise incelenmiyor” ifadelerini kullandı.

Özdağ, sözlerine AKP’li belediye başkanlarının dosyalarını işaret ederek, “AKP’li belediye başkanlarının yargıya iletilen dosyaları ise incelenmiyor” şeklinde noktaladı.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga devam ediyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişiye gözaltı kararı verildi.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltı kararı verilirken, toplamda 18 kişi için gözaltı kararı verilmiş oldu.

CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...