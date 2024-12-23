Ümit Özdağ, AKP’li o isme verdi veriştirdi

Cumhurbaşkanı Danışmanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı yayında, isim vererek Zafer Partisi'ni hedef aldı.

Kılıç, Zafer Partisi için, “Zafer Partisi birçok genç kardeşimizin duygu dünyasını suistimal eden faşist bir yapı. Buradan o kardeşlerimize seslenmek istiyorum, bunlardan uzak durun” ifadelerini kullandı.

“FAŞİST GÖRMEK İSTİYORSAN AYNAYA BAK AKİF ÇAĞATAY"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Kılıç’a sert tepki gösterdi.

Özdağ, “Faşist görmek istiyorsan aynaya bak Akif Çağatay. Zafer Partisi Türk Milleti’nin ve Türk gençlerinin hukukunu savunuyor. AK Parti ise Türk gençliğinin hayallerini çalıyor. @zaferpartisi” ifadelerini kullandı.