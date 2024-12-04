Ümit Özdağ Ali Yerlikaya'yı Kibar Feyzo repliği ile ti ye aldı. Ali Yerlikaya Türkiye’deki yabancı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün 2024 yılı Türkiye’deki yabancı uyruklular rakamını açıkladı.

Yerlikaya, “Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı var. Bunlardan 2 milyon 938 bini Suriyeli” ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yabancı uyruklu sayısını açıklayan Ali Yerlikaya’ya verilerle yanıt verdi. Öte yandan Özdağ, Ali Yerlikaya’yı, Kemal Sunal ve Şener Şen'in başrol aldığı Kibar Feyzo filmindeki “Ali ağam bizimle eğlenir” repliğiyle ti ye aldı.

"ALİ AĞAM BİZİMLE EĞLENİYOR"

Ümit Özdağ, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün 2024 yılı Türkiye’deki yabancı uyruklular rakamını açıklamış. “Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı yabancı var. Bunlardan 2 milyon 938 bini Suriyeli." Şimdi İçişleri Bakanlığının 2020-2024 Suriyeli sığınmacı rakamlarına bakalım. 2020: 3 milyon 618 bin 918 2021: 3 milyon 737 bin 369 2022: 3 milyon 513 bin 776 2023: 3 milyon 214 bin 780 2024: 2 Milyon 935 Bin 742 Cumhurbaşkanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesine yaptırılan araştırmaya göre 5.3 doğum hızı ile artan Suriyelilerin sayısı geri dönen olmadığına göre nasıl azalıyor? İçişleri Bakanlığı yeni bir matematik denklemi mi keşfetti? Aralık 2022'de 5-17 yaş arası eğitim çağında 1 milyon 448 bin 638 kayıtlı yabancı var. Sadece bu yaş grubunda bu kadar yabancı insan varken Suriyeli ve diğer uluslardan insan sayısının 2.6 milyon olması mümkün mü? Sadece Milili Eğitim Bakanlığı Kurslarına kayıtlı yabancı 4 milyon 470 bin 344. Yani İçişleri Bakanlığına göre Türkiye’deki yabancılardan daha fazla. Tabii kayıtsız yaşayanları bu sayılara hiç dahil etmiyoruz. Özetle Ali ağam bizimle eğleniyor. @zaferpartisi”