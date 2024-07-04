Ümit Özdağ: Almanya Bozkurt işareti yapanlarla değil Hitler işareti yapanlarla uğraşsın

CHP Genel Başkanı Özgür ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada milli futbolcu Merih Demiral’a ‘Bozkurt işareti’ yaptığı gerekçesiyle UEFA’nın açtığı soruşturmaya tepki de yer aldı.

Özel, görüşmede Zafer Partisi’nin sığınmacı sorununa ilişkin tekliflerini aldığını ve değerlendireceklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye'nin çözülmesi gereken bir kaçak göçmen sorunu var. Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde tepki gösterenler şimdi 'tatil yapabiliriz' diyor. Avrupa Birliği'nin elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz.

Biz Zafer Partisi'nin tekliflerini aldık, değerlendireceğiz."

“HİTLER İŞARETİ YAPANLARLA UĞRAŞSINLAR”

Ümit Özdağ ise "Toplantının amacı Türkiye 'daha güvenli olsun'du. Görüşmelerimizin devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Merih Demiral'ın bozkurtlu sevincine ilişkin soru sorması üzerine 'bozkurt' işareti yapan Özdağ, şunları söyledi:

"Bu Türk Milleti’nin 2 bin yıldan beri işareti Bozkurt ile karşılaşanlar birbirlerine Türk olduğunu göstermek için bu işareti yaparlar. Herhangi bir siyasi parti ile ilgisi yoktur. Afganistan’ın kuzeyindeki Türkler de Sibirya’daki Türkler de Azerbaycan da Tebriz’de on binlerce kişi yapıyor. Bence Alman devletinin Bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha iyi olur."

Özgür Özel ise aynı soruya "UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye'de büyütmek, köpürtmek başta milli takıma zarar verir. Bundan birkaç yıl önce başka bir futbolcu zafer işareti yapınca, bugün bu işareti savunanlar tarafından linç edilmişti. Onları kendilerini sorgulamaya davet etmek gerekir" cevabını verdi.