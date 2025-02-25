Ümit Özdağ Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Hurşit Güneş, Silivri cezaevine Suat Toktaş, Rıza Polat, Ahmet Özer ve Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Güneş, Ümit Özdağ'ın Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğini söylediğini aktardı.

Eski CHP Genel Başkan yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Silivri Cezaevi'ni ziyaret etti.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Hurşit Güneş, ziyaretinin sonrasında yaptığı açıklamada Silivri'nin, son dönem tutuklanmalarla hukuksuzluğun timsali olduğunu söyledi. Güneş "Silivri; hukuksuz tutuklamaların olduğu, hukuk dışı davaların açıldığı, uydurma kanıtların ortaya çıkarıldığı bir yer olarak, Türkiye için yüz kızartıcı bir yer haline geldi. Ben bugün televizyonlarda izlediğim Türkiye’nin otoriterleşmesinin doğrudan sonucunu görmüş oldum." diye konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ: ARTIK KANUN YOK

Güneş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını aktardı. Aktarılanlara göre Ümit Özdağ “Yaşadıklarımız düşman hukukunun uygulamasıdır. Hukuk devleti değiliz; ama kanun devleti bile değiliz artık, kanun yok. Dosyada ‘Savcının tutuklama emrinde tutuklanmasında bir sakınca görülmemiştir’ ifadesi yer alıyor. Yani bu Türkiye’deki 85 milyonun da tutuklanabileceğinin göstergesi.

"BENİ SUSTURMAK İSTEDİLER"

İstediğin kişiyi de alabilirsiniz. Bu vahim bir durumdur. Benim hakkımda somut bir suç bile yok. Apo’yla ilgili başlayan süreç ve Suriyeliler hakkında en çok patırtıyı yapan bendim ve beni susturmak istediler. Bu süreci muhalefet olmaksızın götürmek istediklerinden, beni içeri aldılar.”