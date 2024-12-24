Ümit Özdağ asgari ücrete Ali Yerlikaya paylaşımıyla tepki gösterdi

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Ümit Özdağ asgari ücrete Ali Yerlikaya paylaşımıyla tepki gösterdi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, asgari ücrete dikkat çeken bir paylaşımla tepki gösterdi.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasına tepkiler sürüyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi.

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"Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek" diyen Özdağ Suriyelilere ev yapacağız diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi.

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X hesabından paylaşım yapan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek.

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