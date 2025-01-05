Ümit Özdağ az önce Bolu'da açıkladı: Zafer Partisi, CHP ile ittifak yapacak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu'da basın mensuplarıyla buluştu. Özdağ, CHP ile ittifak sorularına da açıklık getirdi. Özdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak içerisinde değiliz.” ifadelerini kullandı.

İL KONGRESİ’NE KATILDI

Zafer Partisi İl Kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi İl Başkanı Serdar Çuhadar ve partililerin katılımıyla Karacasu mevkiinde otelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özdağ 71 bin üyeye ulaştıklarının altını çizerken, “Biz bundan mutlu muyuz, hayır değiliz. Daha çok olması gerekiyordu. Onun için de il başkanlarımızla yapacağımız toplantıda gündeme getireceğiz, sahada daha fazla üyelik isteyeceğiz." dedi.

ÖZDAĞ: CUMHURİYET HALK PARTİSİ'YLE İTTİFAK İÇERİSİNDE DEĞİLİZ

Sadece iktidar ile değil muhalefetle de rekabet halinde olduklarını belirten Özdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de muhalefette, Zafer Partisi de. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli muhalefeti, doğru muhalefeti yapmadığını kendilerine söylüyoruz. Onlar da bizim sert muhalefet yaptığımızı, anlaşılan düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin kendilerine yönelik eleştiri yapmasının meşru olduğunu söyleyen Özdağ, "Çünkü biz, Cumhuriyet Halk Partisi'yle ittifak içerisinde değiliz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiri yaptığımız zaman, eleştirimiz de meşrudur. Çünkü muhalefet diye bir parti yok. Muhalefet de birbirleriyle rekabet eden partiler var." şeklinde konuştu.

9 OCAK’TA MİTİNG DÜZENLEYECEK

Özdağ, daha sonra 'Zafer Partisi Mehmetçik Katillerine Af Yok’ mitinglerinin birincisini Karaman’da 9 Ocak 2025’de gerçekleştireceklerini açıkladı. Özdağ, bütün siyasi parti seçmenlerini mitinge çağırdı